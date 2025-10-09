خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۷ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۷ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,967

دلار (بازار آزاد)

1,137,300

یورو (صرافی بانک ملی)

846,330

یورو (بازار آزاد)

1,342,500

درهم امارات

314,980

پوند انگلیس

1,547,700

لیر ترکیه

27,800

فرانک سوئیس

1,441,500

یوان چین

162,500

ین ژاپن

757,540

وون کره جنوبی

810

دلار کانادا

829,100

دلار استرالیا

760,800

دلار نیوزیلند

667,900

دلار سنگاپور

893,200

روپیه هند

13,030

روپیه پاکستان

4,118

دینار عراق

870

پوند سوریه

88

افغانی

17,640

کرون دانمارک

179,800

کرون سوئد

122,400

کرون نروژ

115,900

ریال عربستان

308,790

ریال قطر

317,900

ریال عمان

3,004,900

دینار کویت

3,780,700

دینار بحرین

3,068,700

رینگیت مالزی

274,600

بات تایلند

35,520

دلار هنگ کنگ

148,700

روبل روسیه

14,200

منات آذربایجان

682,500

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

426,700

سوم قرقیزستان

13,230

سامانی تاجیکستان

125,800

منات ترکمنستان

331,300
