زن نظافتچی، ۲۰۰ گرم طلا را از منزلی در ستارخان سرقت کرد

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی سرقت ۲۰۰ گرم طلا از منزل خود تیم کلانتری ۱۱۸ ستارخان عملیات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از تحقیقات تخصصی و و بازبینی دوربینهای مداربسته محل سرقت، مشخص شد زنی که به عنوان نظافتچی در منزل شاکی رفت و آمد می کرده، طلا های وی را به سرقت برده و آدرس محل سکونتش را در شرکت خدماتی به اشتباه ثبت کرده است.

وی تصریح کرد: ماموران با استفاده از شگردهای نوین پلیسی و تحقیقات گسترده مخفیگاه سارق را شناسایی و با اخذ دستور متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: پس از انتقال متهم به کلانتری وی انگیزه خود را از سرقت اطلاع از مکان طلاها و وسوسه های نامزدش عنوان کرد و گفت که طلاها را پس از سرقت در منزلش مخفی کرده است.

سرهنگ افشار، بیان داشت: با این اعتراف پرونده تکمیل و متهم به همراه همدستش راهی دادسرا شد.