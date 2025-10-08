هوش مصنوعی، سلاح اسرائیل برای کشتار فلسطینیها در غزه
منابع خبری میگویند که رژیم صهیونیستی با استفاده از هوش مصنوعی برای مشخص کردن بانک اهداف خود در جنگ غزه، مرتکب جنایت های هولناکی شد.
ارتش رژیم صهیونیستی برای مشخص کردن اهداف خود از سیستم هوش مصنوعی استفاده کرد که امکان تحلیل داده های گسترده دریافتی از ماهواره ها، رصد هوایی و مکالمه ها را برایش فراهم کرد و به این ترتیب اهداف خود را مشخص کرد.
طبق این گزارش، از برجسته ترین سیستم هایی که رژیم صهیونیستی از آن ها استفاده کرد «the gospel» و «habsora» هستند، این سیستم ها به طور خودکار طی چند دقیقه مواضعی را که باید بمباران شوند، انتخاب می کرد.
رژیم اسرائیل در مدیریت بانک اهداف خود از هوش مصنوعی استفاده کرد و این امر منجر به افزایش بی سابقه حملات هوایی و هدف قرار دادن غیرنظامیان شد.
الگوریتم های ارتش اسرائیل خانه ها و ساختمان های مسکونی را در دسته اماکن مشکوک قرار می دهد و همین امر باعث شد که هزاران منزل مسکونی هدف بمباران قرار گیرند.
از هوش مصنوعی همچنین برای تحلیل شبکههای تماس استفاده شد تا از این طرق رزمندگان فلسطینی و خانوادههای آن ها تعقیب شوند و این مساله باعث شد که غیرنظامیان بدون هیچ تمایزی مورد هدف قرار گیرند.
گزارش های صهیونیستی و غربی نشان می دهد که هوش مصنوعی جنگ را به ابزار قتل اتوماتیک تبدیل کرد و هیچ نظارت اخلاقی و قانونی بر آن اعمال نمیشود.
کارشناسان حقوقی می گویند که در واقع فناوری های جنگی آینده علیه مردم فلسطین آزمایش شد و هوش مصنوعی به ابزاری برای نسل کشی تبدیل شد.
برخی موسسه های حقوقی همچنین خواستار تحقیقات فوری درمورد استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی و نقض قوانین جنگ در غزه با استفاده از این ابزارها شدند.
صبح امروز نیز دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: در اثر جنایت های رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه، روزانه دو کادر پزشکی و هر سه روز یک خبرنگار به شهادت می رسند و هر دو روز ۱۳ فلسطینی قطع عضو میشوند.