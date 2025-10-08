ارتش رژیم صهیونیستی برای مشخص کردن اهداف خود از سیستم هوش مصنوعی استفاده کرد که امکان تحلیل داده های گسترده دریافتی از ماهواره ها، رصد هوایی و مکالمه ها را برایش فراهم کرد و به این ترتیب اهداف خود را مشخص کرد.

طبق این گزارش، از برجسته ترین سیستم هایی که رژیم صهیونیستی از آن ها استفاده کرد «the gospel» و «habsora» هستند، این سیستم ها به طور خودکار طی چند دقیقه مواضعی را که باید بمباران شوند، انتخاب می کرد.

رژیم اسرائیل در مدیریت بانک اهداف خود از هوش مصنوعی استفاده کرد و این امر منجر به افزایش بی سابقه حملات هوایی و هدف قرار دادن غیرنظامیان شد.

الگوریتم های ارتش اسرائیل خانه ها و ساختمان های مسکونی را در دسته اماکن مشکوک قرار می دهد و همین امر باعث شد که هزاران منزل مسکونی هدف بمباران قرار گیرند.

از هوش مصنوعی همچنین برای تحلیل شبکه‌های تماس استفاده شد تا از این طرق رزمندگان فلسطینی و خانواده‌های آن ها تعقیب شوند و این مساله باعث شد که غیرنظامیان بدون هیچ تمایزی مورد هدف قرار گیرند.

گزارش های صهیونیستی و غربی نشان می دهد که هوش مصنوعی جنگ را به ابزار قتل اتوماتیک تبدیل کرد و هیچ نظارت اخلاقی و قانونی بر آن اعمال نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی می گویند که در واقع فناوری های جنگی آینده علیه مردم فلسطین آزمایش شد و هوش مصنوعی به ابزاری برای نسل کشی تبدیل شد.

برخی موسسه های حقوقی همچنین خواستار تحقیقات فوری درمورد استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی و نقض قوانین جنگ در غزه با استفاده از این ابزارها شدند.

صبح امروز نیز دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: در اثر جنایت های رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه، روزانه دو کادر پزشکی و هر سه روز یک خبرنگار به شهادت می رسند و هر دو روز ۱۳ فلسطینی قطع عضو می‌شوند.

