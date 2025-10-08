قیمت خانههای کوچک متری ۱۰ میلیون تومان تغییر کرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: گزارش ها نشان می دهد قیمت مسکن در جنوب تهران متری ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و نوسانات قیمتی در نیمه دوم سال، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و تغییری ندارد. چندی پیش اعلام کردیم که در برخی مناطق، تغییراتی در قیمتها مشاهده شده است، اما این تغییرات بیشتر در قالب «تغییرات اسمی» در تنظیم قراردادها بوده و هنوز در سامانهها بهصورت رسمی ثبت یا منجر به صدور سند نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان و مدیران اتحادیه ها اعلام می کنند که قیمت مسکن ارزان نشده است. آیا این ادعا صحت دارد؟ بیان کرد: طبق گزارش های میدانی بازرسان اتحادیه مشاوران املاک در مناطق شمالی تهران تغییرات قیمتی مشهود نبوده است، اما شاهد افزایش میانگین قیمت واحدهای کوچک بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در مناطق جنوبی بودهایم. با این حال، دادههای سامانههای معاملاتی هنوز کاهش یا تثبیت محسوسی را نشان نمیدهند.
گودرزی تصریح کرد: افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد تأثیر مستقیمی بر وضعیت اجاره و معاملات ملکی گذاشته است. این عوامل باعث شده بازارهای موازی، مانند بازار ارز و طلا، نیز بر روند قیمتی مسکن اثرگذار باشند.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر قراردادهایی که در سامانهها ثبت میشود، مربوط به تمدید قراردادهای قبلی است و حجم معاملات جدید نسبت به گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل لازم است سطح دسترسی به سامانهها افزایش یابد تا امکان رصد دقیقتر میزان معاملات، نوع قراردادها، متراژ واحدها و مناطق فعال در بازار مسکن فراهم شود.
گودرزی گفت: طبق آمارهای غیررسمی، وضعیت فعلی بازار نسبت به ماههای گذشته تغییر محسوسی نداشته است و همانطور که در گذشته نیز اشاره شد، در برخی مناطق اختلاف قیمت بین معاملات مشابه به بیش از یک میلیارد تومان رسیده که ناشی از تفاوت در موقعیت، متراژ و شرایط ملک است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: بهطور کلی، هنوز نمیتوان از کاهش واقعی قیمت مسکن سخن گفت و نشانههای بازار حاکی از تداوم رکود همراه با افزایش تدریجی قیمتها است.
وی یادآور شد: در حوزه اجاره، در برخی مناطق ثبات نسبی مشاهده میشود، اما در بعضی از موارد، افزایش اسمی اجارهبها در قراردادها ثبت شده است. این در حالی است که در بررسیهای میدانی، افزایش یا کاهش شدید نرخ اجاره به چشم نمیخورد و بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و درونی بازار مسکن است.