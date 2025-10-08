راز کاهش وزن پایدار: کمتر بخورید یا بیشتر حرکت کنید؟

شاید راز موفقیت در رژیم، نه در سختی آن، بلکه در واقع‌بینانه بودن هدف‌ها نهفته باشد.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند برای افرادی که فقط قصد دارند ۴ تا ۷ کیلوگرم وزن کم کنند، اصلاح رژیم غذایی به‌تنهایی کافی است. اما اگر کسی اضافه‌وزن بیشتری دارد، بهتر است ورزش و رژیم را با هم ترکیب کند تا نتیجه بهتر و ماندگارتری بگیرد.

فرمول ساده کاهش وزن

اولین قدم، دانستن میزان کالری نگه‌دارنده بدن است؛ یعنی مقداری که بدن شما برای وزن فعلی‌اش نیاز دارد.

با کم کردن حدود ۵۰۰ کالری از این مقدار در روز، می‌توانید انتظار داشته باشید هفته‌ای بین نیم تا یک کیلوگرم وزن کم کنید.

اما مهم‌تر از کم کردن کالری، نوع غذای شماست.

به گفته کارشناسان، رژیمی سرشار از فیبر، پروتئین و مواد مغذی نه‌تنها متابولیسم را فعال می‌کند بلکه باعث می‌شود احساس گرسنگی کمتری داشته باشید.

پروتئین، دوست عضلات و دشمن گرسنگی

برای حفظ عضله و کنترل اشتها، مصرف کافی پروتئین ضروری است.

متخصصان پیشنهاد می‌کنند روزانه بین ۱.۲ تا ۲.۵ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف شود.

برخی حتی برای چربی‌سوزی سریع‌تر، میزان را تا ۳ گرم افزایش می‌دهند.

منابع پروتئین سالم شامل تخم‌مرغ، مرغ بدون پوست، ماهی، حبوبات و لبنیات کم‌چرب هستند.

رژیم باید ادامه‌پذیر باشد

هرچه کالری کمتری مصرف کنید، سریع‌تر وزن کم می‌کنید — اما این کاهش شدید می‌تواند نتیجه عکس بدهد.

قطع ناگهانی کالری باعث افت انرژی، تحلیل عضله و کاهش متابولیسم بدن می‌شود.

بنابراین بهتر است هدف‌های کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید و رژیمی انتخاب کنید که بتوانید در بلندمدت ادامه دهید.

اپلیکیشن‌های موبایلی برای ثبت کالری و پیگیری وعده‌ها می‌توانند همراه خوبی در این مسیر باشند.

حرف آخر

کاهش وزن سالم یعنی تغییر تدریجی سبک زندگی، نه محرومیت.

با تغذیه آگاهانه، خواب کافی، ورزش منظم و هدف‌گذاری منطقی، می‌توان به تناسبی رسید که نه موقتی، بلکه ماندگار است.

انتهای پیام/