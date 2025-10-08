خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1697159
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:چهارشنبه ۱۶ مهر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

856

بالاترین قیمت روز

873

پایین ترین قیمت روز

856

بیشترین مقدار نوسان روز

15

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

868

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۶ مهر

نرخ روز گذشته

866

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.17

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

10
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ