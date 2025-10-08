خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۶ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۶ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,923

دلار (بازار آزاد)

1,152,000

یورو (صرافی بانک ملی)

847,458

یورو (بازار آزاد)

1,330,900

درهم امارات

310,350

پوند انگلیس

1,532,500

لیر ترکیه

27,400

فرانک سوئیس

1,430,500

یوان چین

160,100

ین ژاپن

753,820

وون کره جنوبی

810

دلار کانادا

817,300

دلار استرالیا

750,700

دلار نیوزیلند

661,700

دلار سنگاپور

883,100

روپیه هند

12,850

روپیه پاکستان

4,056

دینار عراق

856

پوند سوریه

87

افغانی

16,860

کرون دانمارک

178,300

کرون سوئد

121,500

کرون نروژ

114,500

ریال عربستان

304,260

ریال قطر

313,200

ریال عمان

2,960,800

دینار کویت

3,727,600

دینار بحرین

3,024,400

رینگیت مالزی

270,600

بات تایلند

35,110

دلار هنگ کنگ

146,500

روبل روسیه

14,160

منات آذربایجان

672,500

درام ارمنستان

2,980

لاری گرجستان

420,000

سوم قرقیزستان

13,040

سامانی تاجیکستان

124,300

منات ترکمنستان

325,300
انتهای پیام/
