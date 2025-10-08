قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۱۶ مهر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,760,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
23,730,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
34,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
45,670,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
56,630,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
67,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
78,570,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
89,530,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
100,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
112,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
123,150,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
134,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
145,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
156,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
167,000,000