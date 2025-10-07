گروگانگیری و ضرب و شتم کارشناسان اورژانس در ساوه

ماهرخ، سخنگوی سازمان اورژانس گفت: شنبه ۱۲ مهر در شهرستان ساوه استان مرکزی، به سه نفر از نیروهای اورژانس پایگاه بانوان، شامل دو خانم و یک آقا، حمله شده است.این پرسنل توسط همراهان بیمار، برای دقایقی در منزل گروگان گرفته شده‌ و مورد توهین و خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.

همچنین به حجاب یکی از این بانوان تعرض شده و در درگیری، مقنعه کارشناس پرستاری، پاره شده است.دو نفر از ضاربان بازداشت شدند.

مظفری، یکی از کارشناسان اورژانس گفت: در محل ماموریت بیمار حدودا 74 ساله و چهار نفر همراه خانم حضور داشتند.▫️با توجه به شرایط بیمار اعلام کردیم نیاز به اعزام به بیمارستان نیست.پس از بازگشت به پایگاه، ماموریتی با همان آدرس قبلی ابلاغ شد.پس از رسیدن به محل مورد حمله قرار گرفتیم.آنها چهار زن و دو مرد بودند و همگی به ما حمله کردند و بخش هایی از بدن من و همکارانم آسیب دید و زخم شده است.

منبع ایسنا

انتهای پیام/