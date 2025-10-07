واکنش ترامپ به دستگیری گرتا تونبرگ/او یک دردسرساز است و باید برود دکتر!/فیلم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: خب، او فقط یک دردسرساز است. دیگر علاقه‌ای به محیط زیست ندارد؟ حالا وارد این مسائل شده. به نظر من، او مشکل مدیریت خشم دارد و باید به یک دکتر مراجعه کند.

اگر او را دیده باشید، فردی جوان است، اما بسیار عصبانی رفتار می‌کند به شکلی دیوانه‌وار. نه، شما می‌توانید او را برای خودتان داشته باشید! او فقط یک دردسرساز است.

منبع خبرگزاری دانشجو

