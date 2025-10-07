واکنش ترامپ به دستگیری گرتا تونبرگ/او یک دردسرساز است و باید برود دکتر!/فیلم
ترامپ در واکنش به دستگیری گرتا تونبرگ فعال حامی فلسطین حاضر در ناوگان جهانی صمود گفت: او فقط یک دردسرساز است و باید برود دکتر!
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت: خب، او فقط یک دردسرساز است. دیگر علاقهای به محیط زیست ندارد؟ حالا وارد این مسائل شده. به نظر من، او مشکل مدیریت خشم دارد و باید به یک دکتر مراجعه کند.
اگر او را دیده باشید، فردی جوان است، اما بسیار عصبانی رفتار میکند به شکلی دیوانهوار. نه، شما میتوانید او را برای خودتان داشته باشید! او فقط یک دردسرساز است.