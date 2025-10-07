در پی درگذشت دانش آموز پسر پایه نهم روزهای اخیر مطالبی در فضای مجازی استان مازندران منتشر شد که به گفته مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش مازندران اطلاعات بازنشر شده در شبکه های اجتماعی خلاف واقعیت بوده و دامن زدن به مساله است.

رییس آموزش و پرورش شهرستان آمل در این باره گفت: شایعات فضای مجازی درباره علل درگذشت یکی از دانش آموزان بی‌اساس است.

مرتضی عسگری با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ و تسلیت به خانواده داغدار گفت: به‌محض اطلاع از موضوع، تیم مشاوره‌ای آموزش‌وپرورش به همراه جمعی از همکاران در مدرسه حضور یافتند و بررسی‌های میدانی انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین با خانواده مرحوم، از جمله عموی بزرگوار و مادر محترم ایشان، تماس گرفته شد و مراتب تسلیت و همدردی جامعه فرهنگیان به اطلاع آنان رسید.

رییس آموزش و پرورش آمل افزود: نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در مدرسه هیچ‌گونه درگیری یا تنشی میان مرحوم نجاتی (دانش آموز فوت شده) و عوامل اجرایی وجود نداشته و هیچ نشانه‌ای از بروز اختلاف یا مشکل پیش از وقوع حادثه گزارش نشده است. بنابراین، شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر درگیری یا رفتار نامناسب در مدرسه، کاملاً بی‌اساس است.

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اینکه حادثه ای برای این دانش آموز در مدرسه اتفاقی نیفتاده است، ‌ گفت: این دانش آموز بعد از ساعات آموزشی و خارج از مدرسه با هم کلاسی ها و هم مدرسه ای های خود درگیر شده بود.

فریدون کلبادی نژاد افزود: این بگومگو بین محصلان در خارج از مدرسه حتی منجر به کدورت و اعتراض والدین دانش آموزان که در محل حضور داشتند، شده بود.

وی ادامه داد:‌ براساس مبانی اخلاقی و کاری می بایست این رفتار دانش آموز فوت شده به والدینش گزارش داده می شد که این اقدام از سوی مسوولان مدرسه انجام شد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد: از اینکه پس از اطلاع دادن موضوع به خانواده چه اتفاقی در منزل رخ داد که منجر به فوت دانش آموز شد، اطلاعی نداریم.

منبع ایرنا

