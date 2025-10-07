۷ اکتبر روز جهانی پنبه است

روز جهانی پنبه: جشن فیبر طبیعی زندگی

روز جهانی پنبه (World Cotton Day) هر سال در ۷ اکتبر برگزار می‌شود؛ مناسبتی که از سال ۲۰۱۹ توسط سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، و مجمع مشورتی بین‌المللی پنبه (ICAC) پایه‌گذاری شد تا اهمیت این محصول ارزشمند را در سطح جهانی برجسته کند.

چرا پنبه مهم است؟

پنبه یکی از پرکاربردترین الیاف طبیعی دنیاست که در تولید پوشاک، منسوجات خانگی، لوازم پزشکی و حتی مواد غذایی نقش دارد. اما اهمیت آن فراتر از صنعت نساجی است:

منبع اشتغال پایدار برای میلیون‌ها کشاورز در کشورهای در حال توسعه

جایگزین زیست‌پذیر برای الیاف مصنوعی و کاهش آلودگی پلاستیکی

قابلیت رشد در مناطق خشک که محصولات دیگر در آن نمی‌رویند

تأمین همزمان فیبر و غذا؛ دانه‌های پنبه برای تولید روغن خوراکی نیز استفاده می‌شوند

پنبه در ایران

در دهه ۱۳۵۰، استان گلستان با بیش از ۱۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه به "سرزمین طلای سفید" مشهور بود. امروزه این رقم به حدود ۱۰ هزار هکتار کاهش یافته، اما تلاش‌های پژوهشی همچنان ادامه دارد:

معرفی بیش از ۱۲ رقم مقاوم به خشکی توسط مؤسسه تحقیقات پنبه ایران

دستیابی به بهره‌وری ۸۰۰ کیلوگرم الیاف در هکتار؛ از بالاترین ارقام جهانی

پژوهش‌های نوآورانه در زمینه سلامت خاک، آگرواکولوژی و مدیریت آفات

