خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ اکتبر روز آثار ادبی ترسناک است

۷ اکتبر روز آثار ادبی ترسناک است
کد خبر : 1696686
لینک کوتاه کپی شد.

۷ اکتبر به عنوان روز آثار ادبی ترسناک، یادبودی است برای ادگار آلن پو، نویسنده‌ای که ژانر وحشت را به ادبیات کلاسیک پیوند زد. این روز فرصتی است برای گرامی‌داشت داستان‌هایی که با تاریکی، رمز و راز، و ترس، ذهن خواننده را تسخیر می‌کنند.

روز آثار ادبی ترسناک: ادبیات در سایه‌ی وحشت

۷ اکتبر هر سال به عنوان روز آثار ادبی ترسناک یا روز ادبیات سیاه شناخته می‌شود. این مناسبت به یاد ادگار آلن پو، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی آمریکایی، نام‌گذاری شده است؛ کسی که در همین روز در سال ۱۸۴۹ چشم از جهان فروبست.

ادبیات ترسناک چیست؟

ادبیات ترسناک ژانری است که با استفاده از عناصر وحشت، رمزآلودگی، مرگ، روان‌پریشی، و ماوراءالطبیعه، احساس ترس و دلهره را در خواننده برمی‌انگیزد. این آثار اغلب به بررسی تاریک‌ترین ابعاد روان انسان، ترس‌های وجودی، و مرزهای واقعیت و خیال می‌پردازند.

ادگار آلن پو: پدر ادبیات ترسناک مدرن

ادگار آلن پو را می‌توان پایه‌گذار داستان‌های کارآگاهی، علمی‌تخیلی، و ترسناک دانست. آثار او مانند «غراب»، «قلب رازگو»، «زوال خاندان آشر» و «قتل‌های خیابان مورگ» نمونه‌هایی از تلفیق زیبای زبان شاعرانه با فضای وهم‌آلود و ترسناک هستند.

او نخستین نویسنده‌ای بود که تلاش کرد تنها از راه نویسندگی زندگی کند، و همین مسیر پرچالش، به خلق آثاری منجر شد که تا امروز الهام‌بخش نویسندگان، فیلم‌سازان و هنرمندان‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ