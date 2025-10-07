۷ اکتبر روز آثار ادبی ترسناک است
۷ اکتبر به عنوان روز آثار ادبی ترسناک، یادبودی است برای ادگار آلن پو، نویسندهای که ژانر وحشت را به ادبیات کلاسیک پیوند زد. این روز فرصتی است برای گرامیداشت داستانهایی که با تاریکی، رمز و راز، و ترس، ذهن خواننده را تسخیر میکنند.
روز آثار ادبی ترسناک: ادبیات در سایهی وحشت
۷ اکتبر هر سال به عنوان روز آثار ادبی ترسناک یا روز ادبیات سیاه شناخته میشود. این مناسبت به یاد ادگار آلن پو، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی آمریکایی، نامگذاری شده است؛ کسی که در همین روز در سال ۱۸۴۹ چشم از جهان فروبست.
ادبیات ترسناک چیست؟
ادبیات ترسناک ژانری است که با استفاده از عناصر وحشت، رمزآلودگی، مرگ، روانپریشی، و ماوراءالطبیعه، احساس ترس و دلهره را در خواننده برمیانگیزد. این آثار اغلب به بررسی تاریکترین ابعاد روان انسان، ترسهای وجودی، و مرزهای واقعیت و خیال میپردازند.
ادگار آلن پو: پدر ادبیات ترسناک مدرن
ادگار آلن پو را میتوان پایهگذار داستانهای کارآگاهی، علمیتخیلی، و ترسناک دانست. آثار او مانند «غراب»، «قلب رازگو»، «زوال خاندان آشر» و «قتلهای خیابان مورگ» نمونههایی از تلفیق زیبای زبان شاعرانه با فضای وهمآلود و ترسناک هستند.
او نخستین نویسندهای بود که تلاش کرد تنها از راه نویسندگی زندگی کند، و همین مسیر پرچالش، به خلق آثاری منجر شد که تا امروز الهامبخش نویسندگان، فیلمسازان و هنرمنداناند.