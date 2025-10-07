خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1696620
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۵ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۵ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,898

دلار (بازار آزاد)

1,107,400

یورو (صرافی بانک ملی)

849,775

یورو (بازار آزاد)

1,301,500

درهم امارات

302,830

پوند انگلیس

1,497,400

لیر ترکیه

26,700

فرانک سوئیس

1,397,200

یوان چین

156,200

ین ژاپن

740,710

وون کره جنوبی

790

دلار کانادا

797,000

دلار استرالیا

735,300

دلار نیوزیلند

648,700

دلار سنگاپور

861,600

روپیه هند

12,540

روپیه پاکستان

3,945

دینار عراق

866

پوند سوریه

85

افغانی

16,640

کرون دانمارک

174,300

کرون سوئد

118,500

کرون نروژ

112,200

ریال عربستان

296,780

ریال قطر

316,300

ریال عمان

2,888,700

دینار کویت

3,638,300

دینار بحرین

2,950,000

رینگیت مالزی

263,900

بات تایلند

34,250

دلار هنگ کنگ

142,900

روبل روسیه

13,520

منات آذربایجان

656,000

درام ارمنستان

2,910

لاری گرجستان

409,100

سوم قرقیزستان

12,710

سامانی تاجیکستان

120,600

منات ترکمنستان

317,900
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ