قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۵ مهر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,540,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
23,270,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
34,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
44,740,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
55,480,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
66,210,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
76,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
87,680,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
98,420,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
109,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
120,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
131,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
142,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
152,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
163,550,000