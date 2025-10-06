خبرگزاری کار ایران
دبیرکل حزب مردم سالاری طی پیامی از رئیس جمهور درخواست کرد؛

با اصلاح بودجه نهادهای غیر مفید در سال ۱۴۰۵ به شعار "عدالت" قاطعانه عمل کنید

کد خبر : 1696596
دبیرکل حزب مردم سالاری طی پیامی از رئیس جمهور درخواست کرد؛ با اصلاح بودجه نهادهای غیر مفید در سال ۱۴۰۵ به شعار "عدالت" قاطعانه عمل کنید.

به گزارش ایلنا،  متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

باسلام و درود و عرض خداقوت

به دلیل ارادت دیرینه سه نکته کوتاه را یادآوری می‌نمایم تا در صورت صلاحدید به صورت شفاف برای مردم روشنگری فرمائید؛

نکته اول: چرا علیرغم اتحاد و انسجام ملی و مقاومت جانانه مردم در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، وضعیت سیاست خارجی و روابط بین المللی ج.ا.ا علیرغم آنکه ۱۰۰ روز از توقف جنگ مذکور می‌گذرد سر و سامان نمی‌گیرد.

ممکن است گفته شود به خاطر آنکه جریان افراطیِ حداقلیِ جا خوش کرده در مجلس و برخی نهادهای انقلابی مدعی پیروی از رهبری، چوب لای چرخ گذاشته و از مکانیسم ماشه شادمان بوده و می‌خواهند شکست دولت وفاق را عیان سازند. اما چرا باید شاهد مماشات جنابعالی و اعضای کابینه باشیم!؟

نکته دوم: چرا علیرغم وعده‌های دست‌اندرکاران، که مردم پای کار آمدند و حجت را تمام کردند و اینک نوبت مسئولان است، همچنان مردم (به ویژه طبقات محروم و مستضعف جامعه) شاهد افزایش تنگناهای روز افزون معیشتی هستند!؟.

نکته سوم: چرا علیرغم اینکه رقبای جنابعالی (که با کمال تاسف اکثر مناصب و پست‌های کلیدی را هم در اختیار دارند) همچنان با حرص و ولع به دنبال افزایش مبالغ هنگفت و میلیاردها درآمدهای بیت المال در بودجه ۱۴۰۵ هستند ولی شاهد هیچگونه اقدامی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت شما نیستیم!؟.

آیا برای تحقق عدالت که شعار همیشگی شما  و خواسته اکثریت مردم هوادار شما بوده است نمی‌خواهید در قالب اصلاح بودجه قاطعانه عمل نمائید.!؟

انتهای پیام/
