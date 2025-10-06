با اصلاح بودجه نهادهای غیر مفید در سال ۱۴۰۵ به شعار "عدالت" قاطعانه عمل کنید

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

باسلام و درود و عرض خداقوت

به دلیل ارادت دیرینه سه نکته کوتاه را یادآوری می‌نمایم تا در صورت صلاحدید به صورت شفاف برای مردم روشنگری فرمائید؛

نکته اول: چرا علیرغم اتحاد و انسجام ملی و مقاومت جانانه مردم در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، وضعیت سیاست خارجی و روابط بین المللی ج.ا.ا علیرغم آنکه ۱۰۰ روز از توقف جنگ مذکور می‌گذرد سر و سامان نمی‌گیرد.

ممکن است گفته شود به خاطر آنکه جریان افراطیِ حداقلیِ جا خوش کرده در مجلس و برخی نهادهای انقلابی مدعی پیروی از رهبری، چوب لای چرخ گذاشته و از مکانیسم ماشه شادمان بوده و می‌خواهند شکست دولت وفاق را عیان سازند. اما چرا باید شاهد مماشات جنابعالی و اعضای کابینه باشیم!؟

نکته دوم: چرا علیرغم وعده‌های دست‌اندرکاران، که مردم پای کار آمدند و حجت را تمام کردند و اینک نوبت مسئولان است، همچنان مردم (به ویژه طبقات محروم و مستضعف جامعه) شاهد افزایش تنگناهای روز افزون معیشتی هستند!؟.

نکته سوم: چرا علیرغم اینکه رقبای جنابعالی (که با کمال تاسف اکثر مناصب و پست‌های کلیدی را هم در اختیار دارند) همچنان با حرص و ولع به دنبال افزایش مبالغ هنگفت و میلیاردها درآمدهای بیت المال در بودجه ۱۴۰۵ هستند ولی شاهد هیچگونه اقدامی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت شما نیستیم!؟.

آیا برای تحقق عدالت که شعار همیشگی شما و خواسته اکثریت مردم هوادار شما بوده است نمی‌خواهید در قالب اصلاح بودجه قاطعانه عمل نمائید.!؟

