سایر رسانه‌ها ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰:۰۱

صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز

پدر سما: اگر متهم حقیقت را بگوید، گذشت می‌کنم

پدر سما جهانباز اعلام کرد که کیفرخواست متهم (ی.ز) به اتهام آدم‌ربایی صادر شده و او هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.