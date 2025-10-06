خبرگزاری کار ایران
صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز

صدور کیفرخواست در پرونده سما جهانباز
پدر سما: اگر متهم حقیقت را بگوید، گذشت می‌کنم

پدر سما جهانباز اعلام کرد که کیفرخواست متهم (ی.ز) به اتهام آدم‌ربایی صادر شده و او هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

 وی با ابراز امیدواری نسبت به روشن شدن سرنوشت دخترش گفت: «امیدوارم علم قاضی یا اعتراف متهم، سرنوشت دخترم را مشخص کند.»

 پدر سما همچنین تأکید کرد: «اگر متهم اعتراف کند که چه بلایی بر سر دخترم آورده است، تا جایی که بتوانم در مجازاتش گذشت خواهم کرد.»

 پرونده‌ی سما جهانباز مدتی است در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد و خانواده‌ی او همچنان منتظر روشن شدن سرنوشت این دختر جوان هستند.

 

منبع رکنا
