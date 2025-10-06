مدتی است تب فروش طلای خارجی با عنوان سکه و شمش‌های کوچک در فضای مجازی بالا گرفته است. بسیاری از صفحات و سایت‌های اینترنتی با استفاده از نام برندهای معتبر سوئیسی و ایتالیایی، اقدام به تبلیغ و فروش سکه‌ها و شمش‌های یک تا چند گرمی می‌کنند؛ محصولاتی که قیمت آن‌ها اختلاف قابل توجهی با نرخ واقعی طلای ۲۴ عیار دارد. بیشتر این فروشندگان فعالیت خود را در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند و با استفاده از عنوان «طلای خارجی»، محصولات خود را به خریداران عرضه می‌کنند؛ در حالی‌ که کارشناسان اصالت این اقلام را تأیید نمی‌کنند

با این حال شبهاتی در این باره وجود دارد. برای مثال ورود مصنوعات طلا به کشور به صورت تجاری ممنوع است و واردات طلا غیر از زیورآلات طلا (برای اشخاص و آن هم با میزان محدود و بر اساس ضوابط مشخص در قوانین گمرکی)، تنها در قالب شمش خام طلا که برای ساخت مصنوعات به کار گرفته می‌شود، مجاز است و مطابق قوانین گمرکی واردات هرگونه مصنوعات طلا در قالب سکه و شمش‌های کوچک که در گروه مصنوعات قرار می‌گیرند، ممکن نیست.

همچنین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود و ممکن است برای بسیاری پیش آمده باشد این است که اگر ورود این مصنوعات طلا به کشور مجاز نیست و امکان ورود وجود ندارد، چگونه در بازار طلای کشور، سر درآورده و مورد معامله و خرید فروش قرار می‌گیرند؟

در این رابطه، محمد کشتی آرای ، عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی شش ماهه گذشته حدود ۱۵ درصد در قیمت جهانی طلا افزایش رخ داده و قیمت ارز نیز با رشد ۳۰ الی ۴۰ درصد روبرو شده که با تطابق افزایش قیمت ارز و قیمت جهانی طلا، حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد، قیمت طلا در داخل با افزایش روبرو شده است که به علت نوسانات و رشد ارزش این بازار، بسیاری از توجهات به آن جلب شده و متعاقب این موضوع ممکن است برخی در این فضا از نیاز تقاضای موجود در بازار سو استفاده کرده و با تبلیغات در فضای مجازی و با اشکال مختلف، مردم را به خرید مصنوعات طلا تحت عنوان سکه و شمش خارجی تشویق و ترغیب می‌کنند.

به گفته وی این در حالی است که ورود مصنوعات طلا به کشور ممنوع است و تنها ورود شمش خام طلا که ماده خام تولید در صنعت طلا است، مشکلی ندارد و هرگونه مصنوعات و سکه‌های طلا با ضرب و قالب خارجی به صورت قانونی نمی‌تواند وارد شود.

کشتی‌آرای با اشاره به ممنوعیت واردات مصنوعات طلا اظهار کرد: ورود هرگونه طلا به شکل سکه‌های سوئیسی یا ایتالیایی به کشور کاملاً غیرقانونی است، چرا که این اقلام در رده مصنوعات طلا قرار می‌گیرند و واردات آن‌ها طبق مقررات ممنوع است. هر کالایی که در بازار با عنوان سکه یا شمش‌های کوچک ایتالیایی و سوئیسی عرضه شود، جعلی است، زیرا چنین مصنوعاتی اصلاً به کشور وارد نمی‌شوند، حتی واردات قاچاق این محصولات نیز صرفه اقتصادی ندارد و نمونه‌های موجود در بازار در واقع در داخل کشور قالب‌گیری و به‌عنوان سکه یا شمش خارجی به خریداران فروخته می‌شود

وی در پایان تاکید کرد: همچنین با توجه به موارد گفته شده، به نظر می‌رسد که اصالت این نوع از اشکال طلا زیر سوال بوده و مورد تایید نباشد و احتمالا این نوع از اشکال طلا در داخل کشور تولید و به عنوان طلای خارجی قالب گیری شده و تحت عنوان برند خارجی به فروش می‌رسد، بنابراین مردم باید مراقب باشند که توجهی با تبلیغات مربوط به طلا و فروش طلا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نداشته و هرگونه خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه طلا را به صورت حضوری و از طریق فروشندگان معتبر صنفی انجام دهند تا از خطرات احتمالی در این زمینه، جلوگیری شود.

