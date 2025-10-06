۱۴ مهر؛ روز تهران، بزرگداشت قلب تپنده ایران
روز ۱۴ مهر در تقویم رسمی ایران به عنوان روز تهران نامگذاری شده است؛ روزی برای تأمل در تاریخ، فرهنگ، معماری، و چالشهای شهری پایتختی که بیش از ۲ قرن است مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور بهشمار میرود.
تهران؛ از روستای کوچک تا کلانشهر جهانی
تهران در دوره صفویان روستایی خوشآبوهوا بود، اما در سال ۱۲۰۰ هجری قمری (۱۷۸۶ میلادی) با تصمیم آقامحمدخان قاجار به پایتختی برگزیده شد. از آن زمان، تهران رشد چشمگیری داشته و امروز با جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون نفر، یکی از بزرگترین و پرچالشترین شهرهای خاورمیانه است.
چرا روز تهران مهم است؟
یادآوری هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت
فرصتی برای گفتوگو درباره مشکلات شهری مانند آلودگی هوا، ترافیک، بافت فرسوده و مهاجرت
ترویج حس تعلق شهری در میان شهروندان
تشویق به حفظ میراث معماری و طبیعی تهران
جلوههای تهران؛ ترکیبی از سنت و مدرنیته
بناهای تاریخی: کاخ گلستان، بازار بزرگ، مسجد سپهسالار، عمارت مسعودیه
فضاهای مدرن: برج میلاد، پل طبیعت، مراکز خرید و برجهای بلند
طبیعت شهری: پارک ملت، دربند، توچال، باغ ایرانی
فرهنگ و هنر: تئاتر شهر، موزه هنرهای معاصر، خانه هنرمندان