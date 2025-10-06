۱۴ مهر؛ روز دامپزشکی در ایران، پاسداشت نگهبانان سلامت انسان و حیوان

دامپزشکی؛ فراتر از درمان حیوانات

دامپزشکی تنها محدود به درمان حیوانات خانگی یا دام‌های مزرعه نیست. این حرفه، در قلب زنجیره سلامت غذایی، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، و حتی تحقیقات زیستی قرار دارد.

کنترل بیماری‌های واگیر مانند تب مالت، آنفلوآنزای پرندگان، هاری و تب کریمه کنگو

نظارت بر سلامت گوشت و فرآورده‌های دامی در کشتارگاه‌ها و مراکز تولید

حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی از طریق مراقبت از حیات‌وحش

نقش در امنیت غذایی با تضمین سلامت دام‌ها و محصولات دامی

تاریخچه روز دامپزشکی در ایران

در سال ۱۳۷۱، با پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و تصویب شورای فرهنگ عمومی، روز ۱۴ مهر به عنوان روز دامپزشکی در تقویم رسمی ایران ثبت شد. این روز فرصتی است برای تجلیل از دامپزشکان، تکنسین‌ها، دانشجویان و فعالان حوزه سلامت حیوانات.

چالش‌ها و مسئولیت‌های دامپزشکان

شرایط کاری سخت در مناطق روستایی، کشتارگاه‌ها و مراکز درمانی

مواجهه با بیماری‌های خطرناک و زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان)

کمبود امکانات و تجهیزات در برخی مناطق

نیاز به آموزش مداوم و به‌روز بودن در برابر بیماری‌های نوظهور

با این حال، دامپزشکان با عشق به حیوانات و تعهد به سلامت جامعه، این مسیر دشوار را با افتخار طی می‌کنند.

انتهای پیام/