۱۴ مهر؛ روز دامپزشکی در ایران، پاسداشت نگهبانان سلامت انسان و حیوان
روز ۱۴ مهر در تقویم رسمی ایران به عنوان روز دامپزشکی نامگذاری شده است؛ روزی برای بزرگداشت تلاشهای بیوقفه متخصصانی که نهتنها حافظ سلامت حیوانات هستند، بلکه نقشی حیاتی در تأمین سلامت عمومی جامعه ایفا میکنند.
دامپزشکی؛ فراتر از درمان حیوانات
دامپزشکی تنها محدود به درمان حیوانات خانگی یا دامهای مزرعه نیست. این حرفه، در قلب زنجیره سلامت غذایی، کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان، و حتی تحقیقات زیستی قرار دارد.
کنترل بیماریهای واگیر مانند تب مالت، آنفلوآنزای پرندگان، هاری و تب کریمه کنگو
نظارت بر سلامت گوشت و فرآوردههای دامی در کشتارگاهها و مراکز تولید
حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی از طریق مراقبت از حیاتوحش
نقش در امنیت غذایی با تضمین سلامت دامها و محصولات دامی
تاریخچه روز دامپزشکی در ایران
در سال ۱۳۷۱، با پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و تصویب شورای فرهنگ عمومی، روز ۱۴ مهر به عنوان روز دامپزشکی در تقویم رسمی ایران ثبت شد. این روز فرصتی است برای تجلیل از دامپزشکان، تکنسینها، دانشجویان و فعالان حوزه سلامت حیوانات.
چالشها و مسئولیتهای دامپزشکان
شرایط کاری سخت در مناطق روستایی، کشتارگاهها و مراکز درمانی
مواجهه با بیماریهای خطرناک و زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان)
کمبود امکانات و تجهیزات در برخی مناطق
نیاز به آموزش مداوم و بهروز بودن در برابر بیماریهای نوظهور
با این حال، دامپزشکان با عشق به حیوانات و تعهد به سلامت جامعه، این مسیر دشوار را با افتخار طی میکنند.