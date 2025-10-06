خبرگزاری کار ایران
۶ اکتبر؛ روز جهانی فلج مغزی، صدایی برای دیده شدن و درک شدن

۶ اکتبر؛ روز جهانی فلج مغزی، صدایی برای دیده شدن و درک شدن
روز جهانی فلج مغزی (World Cerebral Palsy Day) که هر سال در ۶ اکتبر (۱۴ مهر) برگزار می‌شود، یک جنبش جهانی برای افزایش آگاهی، همدلی و حمایت از میلیون‌ها انسانی است که با این اختلال عصبی-حرکتی زندگی می‌کنند.

هدف این روز چیست؟

افزایش آگاهی عمومی درباره فلج مغزی و شکستن باورهای نادرست.

حمایت از حقوق برابر برای افراد مبتلا به CP در زمینه آموزش، اشتغال، درمان و مشارکت اجتماعی.

تشویق به نوآوری در زمینه درمان، توانبخشی و فناوری‌های کمکی.

ایجاد جامعه‌ای فراگیر که در آن هر فرد، صرف‌نظر از توانایی‌های جسمی، فرصت شکوفایی داشته باشد.

فلج مغزی چیست؟

فلج مغزی یا CP، گروهی از اختلالات غیرپیش‌رونده است که بر حرکت، تون عضلانی و وضعیت بدن تأثیر می‌گذارد. این اختلال معمولاً در اثر آسیب به مغز در حال رشد، قبل از تولد یا در دوران نوزادی رخ می‌دهد.

شایع‌ترین نوع: فلج مغزی اسپاستیک (۸۰٪ موارد) با سفتی عضلات و حرکات دشوار.

انواع دیگر: دیسکینتیک (حرکات غیرارادی)، آتاکسیک (مشکلات تعادل)، و نوع مختلط.

شدت و علائم: از خفیف تا شدید، هر فرد تجربه‌ای منحصر به فرد دارد.

آمارهای جهانی تکان‌دهنده

بیش از ۱۷ میلیون نفر در جهان با فلج مغزی زندگی می‌کنند.

از هر ۴ نفر:

  نفر نمی‌تواند صحبت کند.

۱ نفر دچار صرع است.

۳ نفر درد مزمن را تجربه می‌کنند.

از هر ۲ نفر:

۱ نفر دارای ناتوانی ذهنی است.

۱ نفر دچار مشکلات حرکتی در دست‌هاست.

چالش‌ها و امیدها

افراد مبتلا به فلج مغزی با چالش‌هایی در زمینه حرکت، ارتباط، تغذیه، آموزش و تعامل اجتماعی روبه‌رو هستند. اما با کاردرمانی، گفتاردرمانی، حمایت خانواده و جامعه، می‌توان کیفیت زندگی آن‌ها را به‌طور چشمگیری بهبود بخشید.

