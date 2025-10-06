خبرگزاری کار ایران
تازه عروس و دامادها؛ مشتریان جدید بازار «دست‌دوم» فروشی/ یخچال قدیمی‌ام را برای جهیزیه دخترش خرید‌

کد خبر : 1696226
بازار کالای دست‌دوم که در دنیای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی امری نهادینه و از نظر فرهنگی پذیرفته‌شده و حتی توصیه‌شده است، در جامعه ایرانی، نوپا اما مبتنی بر نیاز است و به نظر می‌‌رسد در سال‌های آتی شکل جدی‌تری به خود بگیرد و سهم بیشتری در اقتصاد به خود اختصاص دهد.

یکی از دلایل عمده‌ای که در ریشه‌یابی این اقبال می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، مسئله کاهش ناگهانی قدرت خرید مردم به ‌واسطه جهش نرخ ارز است.

یک سمسار در خیابان یوسف‌آباد تهران می‌گوید در پنج سال اخیر بارها شاهد حضور زوج‌هایی بوده که برای شروع زندگی‌شان به مغازه او آمده‌اند: «قبلا سابقه نداشت عروس و داماد جنس دست‌دوم بخرند.

علی‌اصغر سعیدی»، جامعه‌شناس اقتصادی می گوید: کاهش درآمد خانواده‌ها، عرضه محدودتر کالاهای داخلی، قیمت بالای کالاهای نو، تورم و ناپایداری وضعیت ارز در کشور، از جمله مهم‌ترین دلایل حرکت جامعه به این سمت است.

منبع شرق
