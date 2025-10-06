قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱۴ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
310,150
|
بالاترین قیمت روز
|
314,250
|
پایین ترین قیمت روز
|
310,070
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
320
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.33
|
نرخ بازگشایی بازار
|
313,700
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۴ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
314,370
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.36
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
4.220