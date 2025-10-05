آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیونی
از امروز فهرست عرضه تجاری گوشی آیفون ۱۷ از سوی واردکنندگان در بازار عمدهفروشی با قیمتهای نجومی منتشر شد.
در روزهای اخیر مدل جدید آیفون عمدتاً از مسیر واردات مسافری و بدون گارانتی رسمی در بازار عرضه شده بود، ورود مدلهای مختلف این برند از مسیر تجاری و با ثبت شناسه ارزش در سامانه گمرک نیز عملیاتی شد.
عرضه کالای مصرفی با چنین قیمتهایی، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی و بازگشت احتمالی تحریمها مواجه است، نشان میدهد کالاهای لوکس همچنان مسیر ورود سادهای به کشور دارند.