خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیونی

آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیونی
کد خبر : 1695983
لینک کوتاه کپی شد.

از امروز فهرست عرضه تجاری گوشی آیفون ۱۷ از سوی واردکنندگان در بازار عمده‌فروشی با قیمتهای نجومی منتشر شد.

در روزهای اخیر مدل‌ جدید آیفون عمدتاً از مسیر واردات مسافری و بدون گارانتی رسمی در بازار عرضه شده بود، ورود مدل‌های مختلف این برند از مسیر تجاری و با ثبت شناسه ارزش در سامانه گمرک نیز عملیاتی شد.

عرضه کالای مصرفی با چنین قیمتهایی، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی و بازگشت احتمالی تحریم‌ها مواجه است، نشان می‌دهد کالاهای لوکس همچنان مسیر ورود ساده‌ای به کشور دارند.

 

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی