آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیونی

در روزهای اخیر مدل‌ جدید آیفون عمدتاً از مسیر واردات مسافری و بدون گارانتی رسمی در بازار عرضه شده بود، ورود مدل‌های مختلف این برند از مسیر تجاری و با ثبت شناسه ارزش در سامانه گمرک نیز عملیاتی شد.

عرضه کالای مصرفی با چنین قیمتهایی، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی و بازگشت احتمالی تحریم‌ها مواجه است، نشان می‌دهد کالاهای لوکس همچنان مسیر ورود ساده‌ای به کشور دارند.

