درگیری در مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور/فیلم

«مسعود روشنی» سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در این باره گفت: درگیری بیشتر میان تماشاگران بود. در واقع یک بحث میان دو مربی انجام و کار به درگیری فیزیکی در بیرون کشیده شده که با دخالت حراست، موضوع پس از چند دقیقه به پایان رسید. اسامی ورزشکار و مربیانی که در این درگیری دخالت داشتند، به کمیته انضباطی داده شده و درباره‌شان تصمیم‌گیری خواهد شد.

زمانی که جو متشنج و از کنترل خارج می‌شود، یک زمان استراحت در نظر گرفته می‌شود تا اوضاع آرام شود. در واقع قهری در کار نبوده و زمان استراحت در نظر گرفته شده بود.

