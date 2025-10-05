خبرگزاری کار ایران
درگیری در مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور/فیلم

در حاشیه برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعتراض‌هایی به داوری‌های صورت گرفت و منجر به درگیری‌هایی در محل برگزاری و همچنین بیرون از سالن شد و صحنه‌های زشتی را رقم زد.

«مسعود روشنی» سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در این باره  گفت: درگیری بیشتر میان تماشاگران بود. در واقع یک بحث میان دو مربی انجام و کار به درگیری فیزیکی در بیرون کشیده شده که با دخالت حراست، موضوع پس از چند دقیقه به پایان رسید. اسامی ورزشکار و مربیانی که در این درگیری دخالت داشتند، به کمیته انضباطی داده شده و درباره‌شان تصمیم‌گیری خواهد شد.

زمانی که جو متشنج و از کنترل خارج می‌شود، یک زمان استراحت در نظر گرفته می‌شود تا اوضاع آرام شود. در واقع قهری در کار نبوده و زمان استراحت در نظر گرفته شده بود.

منبع تسنیم
