۵ اکتبر روز جهانی معلم است

روز جهانی معلم؛ بزرگداشت چراغ‌داران دانش

در دنیایی که آموزش یکی از ارکان توسعه پایدار است، ۵ اکتبر به عنوان روز جهانی معلم شناخته می‌شود تا یادآور نقش حیاتی معلمان در پرورش نسل‌های آینده باشد. این روز نه‌تنها برای قدردانی از زحمات آنان، بلکه برای تأکید بر اهمیت آموزش با کیفیت و عادلانه در سراسر جهان برگزار می‌شود.

تاریخچه و فلسفه نام‌گذاری

آغاز رسمی: در سال ۱۹۹۴، یونسکو و سازمان جهانی کار (ILO) این روز را به مناسبت تصویب «توصیه‌نامه مربوط به وضعیت معلمان» در سال ۱۹۶۶، به عنوان روز جهانی معلم اعلام کردند.

هدف: ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلمان، بررسی حقوق و چالش‌های آنان، و ایجاد همبستگی جهانی برای بهبود شرایط آموزشی.

