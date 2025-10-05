۵ اکتبر روز جهانی بادکنک است

روز جهانی بادکنک؛ جشن رنگ‌ها و لبخندها

هر ساله در ۵ اکتبر، مردم سراسر جهان با بادکنک‌های رنگارنگ، این روز را جشن می‌گیرند. این مناسبت غیررسمی توسط جف براون در سال ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد تا یادآور قدرت ساده‌ی شادی و لبخند باشد.

فلسفه پشت بادکنک‌ها

نماد شادی: بادکنک‌ها با رنگ‌های شاد و حرکت آزادشان در هوا، نمادی از آزادی، امید و کودک‌درون هستند.

خاطره‌انگیز: بسیاری از ما خاطرات تولد، جشن‌ها یا بازی‌های کودکانه را با بادکنک‌ها به یاد می‌آوریم.

کاربردهای فراتر از تزئین: بادکنک‌ها در پزشکی (مثل باز کردن عروق)، هواشناسی (جمع‌آوری داده‌های جوی)، و حتی حمل‌ونقل خاص نیز کاربرد دارند.

