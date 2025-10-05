خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1695658
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۱۳ مهر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

314,317

بالاترین قیمت روز

318,880

پایین ترین قیمت روز

312,780

بیشترین مقدار نوسان روز

1.690

درصد بیشترین نوسان روز

%0.88

نرخ بازگشایی بازار

318,880

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۳ مهر

نرخ روز گذشته

321,110

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%2.14

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

6.740
