تشخیص ابتلا به آنفلوآنزا با آدامس!

پژوهشگران موفق به طراحی حسگر مولکولی جدیدی شده‌اند که می‌تواند ابتلا به آنفلوآنزا را تنها با مزه کردن یک آدامس یا قرص مکیدنی مشخص کند.

 طبق نتایج منتشر شده از این تحقیق در نشریه ACS Central Science، این حسگر مولکولی در زمان برخورد با ویروس آنفلوآنزا، طعمی شبیه به آویشن تولید می‌کند. تیم پژوهشی قصد دارد این حسگر کم‌هزینه را در آدامس یا قرص‌های مکیدنی به‌کار بگیرد تا افراد مبتلا راه ساده‌تری برای گرفتن آزمایش در خانه داشته باشند.

ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی مانند آنفلوآنزا بسیار مهم است، اما مشکل اینجاست که بیماری حتی قبل از بروز علائم هم می‌تواند منتقل شود. تست‌های دقیق مانند PCR مبتنی‌بر سواب بینی وجود دارند، اما گران و زمان‌بر هستند. تست‌های خانگی سریع شبیه کیت‌های کرونا ارزان‌تر و راحت‌تر هستند، اما معمولاً نمی‌توانند عفونت‌های اولیه را شناسایی کنند.

«لورنتس ماینل» و همکارانش در مقاله خود توضیح می‌دهند که هدف آنها کنار گذاشتن تجهیزات پیچیده و استفاده از ساده‌ترین عامل آشکارکننده یعنی زبان انسان است. آنها حسگری را طراحی کرده‌اند که بر پایه پروتئین ویروسی نورآمینیداز (N در H1N1) ساخته شده و به مولکول تیمول متصل است.

نورآمینیداز در فرایند آلوده‌سازی سلول‌ها نقش مهمی دارد. زمانی که این حسگر در دهان فرد آلوده قرار بگیرد، ویروس باعث آزاد شدن تیمول می‌شود و زبان طعم گیاهی قوی آن را حس می‌کند.

در آزمایش‌های انجام شده، این حسگر در بزاق افراد مبتلا به آنفلوآنزا طی 30 دقیقه تیمول آزاد کرده، بدون آنکه تغییری در عملکرد سلول‌های انسانی یا حیوانی ایجاد کند. پژوهشگران امیدوارند که طی دو سال آینده بتوانند کارآزمایی بالینی انسانی آن را آغاز کنند تا اثربخشی این فناوری در افراد دارای علائم و بدون علائم تأیید شود.

 

منبع دیجیاتو
