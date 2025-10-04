جزئیات جدید از علت حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان سمنانی؛ راننده اعتیاد داشت
بررسیها نشان میدهد که اتوبوس دچار نقص فنی بوده و قبل از این حادثه دانشجویان پیراپزشکی سرخه بارها پیگیر قضیه بودهاند و اعتراض کردهاند، اما نتیجهای نداشته است.
روزنامه اعتماد نوشت:
یکی از دانشجویان در مورد این حادثه میگوید: راننده رفتارهای مناسبی نداشت. چندین بار ماجرا را به مسئولان و رییس دانشگاه اطلاع داده بودیم، اما اقدامی نشد. سرویس دیگری هم نبود و ما مجبور بودیم سوار این اتوبوس شویم. این دانشجو مدعی است که راننده اتوبوس اعتیاد داشته و به همین خاطر اکثرا خوابآلوده بوده است.
موسی بزرگی، رییس پلیسراه استان سمنان در واکنش به این حادثه اظهار کرده است: طبق بررسیهای کارشناسی ۵۰درصد مقصر تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، راننده اتوبوس و ۵۰ درصد مقصر حادثه تریلی است.