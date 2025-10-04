خبرگزاری کار ایران
جزئیات جدید از علت حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان سمنانی؛ راننده اعتیاد داشت

جزئیات جدید از علت حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان سمنانی؛ راننده اعتیاد داشت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتوبوس دچار نقص فنی بوده و قبل از این حادثه دانشجویان پیراپزشکی سرخه بارها پیگیر قضیه بوده‌اند و اعتراض کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نداشته است.

روزنامه اعتماد نوشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتوبوس دچار نقص فنی بوده و قبل از این حادثه دانشجویان پیراپزشکی سرخه بارها پیگیر قضیه بوده‌اند و اعتراض کرده‌اند، اما  نتیجه‌ای  نداشته است.

یکی از دانشجویان در مورد این حادثه می‌گوید: راننده رفتارهای مناسبی نداشت. چندین بار ماجرا را به مسئولان و رییس دانشگاه اطلاع داده بودیم، اما اقدامی نشد. سرویس دیگری هم نبود و ما مجبور بودیم سوار این اتوبوس شویم. این دانشجو مدعی است که راننده اتوبوس اعتیاد داشته و به همین خاطر اکثرا خواب‌آلوده بوده است.

موسی بزرگی، رییس پلیس‌راه استان سمنان در واکنش به این حادثه اظهار کرده است: طبق بررسی‌های کارشناسی ۵۰درصد مقصر تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، راننده اتوبوس و ۵۰ درصد مقصر حادثه تریلی است.

 

