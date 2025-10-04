چگونه جلوی کفش را گشاد کنیم؟

خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که کفشی را تازه می‌خریم و بعد از پوشیدن متوجه می‌شویم روی شست یا کناره پا کمی فشار می‌آورد. مخصوصاً مدل‌هایی که رویه پارچه‌ای دارند. سؤال اصلی اینجاست: آیا کفش پارچه‌ای جا باز می‌کند یا نه؟ در این مطلب به طور کامل بررسی می‌کنیم و چند روش عملی برای گشاد و جا باز کردن کفش تنگ را معرفی می‌کنیم.

کفش پارچه‌ای چقدر جا باز می‌کند؟

کفش‌هایی با رویه پارچه‌ای معمولاً انعطاف بیشتری نسبت به کفش‌های چرمی یا مصنوعی دارند. به همین دلیل، اگر فشار خیلی زیاد نباشد، معمولاً بعد از چند بار استفاده نرم‌تر می‌شوند و قالب پا را بهتر می‌گیرند. البته نباید انتظار داشته باشید سایز خیلی تغییر کند؛ فقط در حد رفع حس تنگی ملایم جا باز می‌کنند.

روش‌های موثر برای جا باز کردن کفش پارچه‌ای

اگر کفش نو کمی به انگشت یا روی پا فشار می‌آورد، با این روش‌ها می‌توانید سریع‌تر راحتش کنید:

پوشیدن با جوراب ضخیم

جوراب ضخیم بپوش و چند دقیقه توی خونه راه برو تا کفش کم‌کم کش بیاید.

گرم کردن با سشوار

کفش را با جوراب ضخیم بپوش و قسمت تنگ را با سشوار حرارت بدهید. هم‌زمان پا را تکون بدهید تا وقتی سرد شد، قالب پایتان را بگیرد.

پر کردن با جوراب یا پارچه مرطوب

داخل کفش را با جوراب یا پارچه کمی مرطوب پر کنید و چند ساعت بگذارید بماند. این کار باعث می‌شود بافت پارچه‌ای نرم‌تر شود.

از کجا بفهمیم سایز کفش نامناسب است؟

گاهی کفش فقط کمی تنگ است و با زمان حل می‌شود، اما بعضی وقت‌ها سایز مناسب نیست. برای تشخیص، این تست‌ها را انجام بدهید:

فاصله پاشنه: باید بتوانی یک انگشت بین پاشنه و پشت کفش بگذارید.

تکون دادن انگشت‌ها: انگشت شست باید حداقل کمی جا برای حرکت داشته باشد.

پوشیدن ۲۰ دقیقه‌ای: بعد از ۲۰ دقیقه پوشیدن، اگه فشار کمتر شد طبیعی و موقت است؛ اگر بیشتر شد، سایز کفش مناسب پای شما نیست.

علائم روی پا: قرمزی سطحی طبیعی‌ است؛ تاول یا درد شدید یعنی کفش کوچیک است.

نتیجه‌گیری

کفش‌های با رویه پارچه‌ای معمولاً بعد از چند بار استفاده کمی جا باز می‌کنند و راحت‌تر می‌شوند. اگر فقط حس تنگی ملایم دارید، با روش‌هایی مثل پوشیدن جوراب ضخیم یا حرارت دادن می‌توانید فرآیند جا افتادن کفش را سریع‌تر کنید. اما اگر فشار شدید، درد یا تاول ایجاد می‌کند، به احتمال زیاد سایز مناسب نیست و بهتر است تعویض شوند.