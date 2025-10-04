جنگ انرژی وارد مرحلۀ تازه شد/فیلم
انفجار و آتشسوزی در پالایشگاه شورون در حومۀ لسآنجلس، همزمان با تشدید تنشهای انرژی میان آمریکا و روسیه، نگاهها را به سمت جنگ پنهان شرق و غرب کشانده است.
بامداد جمعه انفجاری مهیب در واحد کلیدی این پالایشگاه رخ داد. شعلهها و دود غلیظ آسمان جنوب کالیفرنیا را فرا گرفت.
شورون اعلام کرد آسیبی به خارج از تأسیسات نرسیده، اما علت حادثه هنوز نامشخص است.
این حادثه دقیقاً در روزهایی رخ میدهد که اوکراین با چراغ سبز آمریکا و کمک اطلاعاتی ناتو، زیرساختهای انرژی روسیه را هدف گرفته است. برخی رسانهها حتی انفجار پالایشگاه لسآنجلس را «پاسخ احتمالی روسیه» میدانند.