۱۲ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶:۴۸

جنگ انرژی وارد مرحلۀ تازه شد/فیلم

انفجار و آتش‌سوزی در پالایشگاه شورون در حومۀ لس‌آنجلس، هم‌زمان با تشدید تنش‌های انرژی میان آمریکا و روسیه، نگاه‌ها را به سمت جنگ پنهان شرق و غرب کشانده است.