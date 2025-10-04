۴ اکتبر روز جهانی فلوت نواختن است
۴ اکتبر روز جهانی فلوت نواختن است—جشنی برای یکی از لطیفترین و قدیمیترین سازهای جهان که با نفس جان میگیرد و با روح انسان میرقصد.
فلوت؛ صدای باد، صدای دل
فلوت یکی از قدیمیترین سازهای موسیقی است که قدمتش به بیش از ۴۰ هزار سال پیش بازمیگردد. این ساز بادی با صدایی نرم، شفاف و گاه اسرارآمیز، در فرهنگهای مختلف جهان جایگاه ویژهای دارد:
در موسیقی کلاسیک غربی، فلوت نماد لطافت و طبیعت است.
در موسیقی ایرانی، نی (نوعی فلوت) صدای درد و عرفان را روایت میکند.
در فرهنگهای شرقی، فلوت با مراقبه، آرامش و ارتباط با طبیعت گره خورده است.
روز جهانی فلوت نواختن؛ چرا ۴ اکتبر؟
این روز بهطور غیررسمی توسط علاقهمندان به موسیقی و نوازندگان فلوت در سراسر جهان گرامی داشته میشود. هدف آن:
ترویج هنر فلوتنوازی
تشویق به یادگیری این ساز
ایجاد همبستگی میان نوازندگان سراسر جهان
برگزاری اجراهای خیابانی، کلاسهای آموزشی و کنسرتهای آنلاین
گرچه این روز در تقویم رسمی سازمان ملل ثبت نشده، اما در شبکههای اجتماعی و انجمنهای موسیقی بهطور گسترده جشن گرفته میشود.
فلوت در فرهنگها و خاطرهها
برای بسیاری از مردم، صدای فلوت یادآور لحظاتی خاص است:
کودکی در روستا با صدای نی چوپان
لحظهای عاشقانه در فیلمی کلاسیک
مراقبهای آرام در دل طبیعت
یا حتی قطعهای از باخ یا دبوسی که روح را نوازش میکند