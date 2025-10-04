خبرگزاری کار ایران
۴ تا ۱۰ اکتبر هفته جهانی فضا است
هفته جهانی فضا از ۴ تا ۱۰ اکتبر، بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی در حوزه فضاست که با شعار «زندگی در فضا» در سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. این هفته فرصتی برای تجلیل از دستاوردهای فضایی بشر و الهام‌بخشی به نسل آینده است.

هفته جهانی فضا چیست؟

هفته جهانی فضا (World Space Week) هر سال از ۴ تا ۱۰ اکتبر در بیش از ۹۰ کشور جهان برگزار می‌شود. این مناسبت توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ تصویب شد تا نقش فناوری فضایی در بهبود زندگی بشر را برجسته کند.

این هفته بین دو نقطه‌عطف تاریخی در علم فضا قرار دارد:

۴ اکتبر ۱۹۵۷: پرتاب نخستین ماهواره جهان، اسپوتنیک-۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی

۱۰ اکتبر ۱۹۶۷: امضای معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو توسط کشورهای عضو سازمان ملل

شعار سال ۲۰۲۵: «زندگی در فضا» (Living in Space)

شعار امسال نشان‌دهنده گذار از صرفاً استفاده علمی از فضا به سکونت انسان در محیط‌های فرازمینی است. تمرکز برنامه‌ها بر فناوری‌هایی است که امکان زندگی، کار و تعامل در فضا را فراهم می‌کنند:

بازیافت هوا و آب

تولید غذا در شرایط بی‌وزنی

تولید انرژی و مدیریت منابع

طراحی محیط‌های زیست‌پذیر در ایستگاه‌های مداری یا سطح ماه و مریخ

