سایر رسانه‌ها ۱۲ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹:۱۶

۴ تا ۱۰ اکتبر هفته جهانی فضا است

هفته جهانی فضا از ۴ تا ۱۰ اکتبر، بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی در حوزه فضاست که با شعار «زندگی در فضا» در سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. این هفته فرصتی برای تجلیل از دستاوردهای فضایی بشر و الهام‌بخشی به نسل آینده است.