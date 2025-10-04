خبرگزاری کار ایران
تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۱۳

یکشنبه – ۱۳ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۲

الاحد – ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۵

Sunday – 2025 October 05

 

تا قبل از سال ۱۳۷۸ روز نیروی انتظامی در روز ۲۷ تیرماه برگزار می شده است اما از سال ۱۳۷۸ به دستور فرمانده نیروی کل قوا آیت الله خامنه ای مراسم بزرگداشت روز نیروی انتظامی در ۱۳ مهر ماه انجام می شود، با توجه به گرمی هوا و تعطیلی مدارس در تیر ماه و عدم پوشش این روز در ماه گرم سالروز نیروی انتظامی (پلیس) به مهرماه موکول شد.

این روز گرامی را به سبز قامتان عرصه حفاظت از مال و جان مردم کشورمان تبریک و تهنیت می گوییم.

