خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هند به دنبال جایگزینی اپلیکیشن‌های گوگل و مایکروسافت با نمونه‌های داخلی

هند به دنبال جایگزینی اپلیکیشن‌های گوگل و مایکروسافت با نمونه‌های داخلی
کد خبر : 1695037
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تنش‌های تجاری با آمریکا، تعدادی از وزرای دولت هند کمپینی را برای جایگزینی اپلیکیشن‌های خارجی با محصولات داخلی آغاز کرده‌اند. وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده که به جای گوگل مپس از نقشه بومی «MapmyIndia» استفاده می‌کند. شرکت داخلی Zoho نیز که نرم‌افزارهای ابری ارائه می‌دهد، به عنوان جایگزینی برای محصولات خارجی معرفی شده و با استقبال روبرو شده است. وزیر بازرگانی هند نیز از اپلیکیشن پیام‌رسان داخلی «Arattai» حمایت کرده و از مردم خواسته به پلتفرم‌های داخلی اعتماد کنند. گفته می‌شود دانلود اپلیکیشن Arattai در ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۴۰۰ هزار بار دانلود فراتر رفته است، همچنین تعداد کاربران فعال روزانه آن از ۱۰۰ هزار نفر گذشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی