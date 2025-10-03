در پی تنش‌های تجاری با آمریکا، تعدادی از وزرای دولت هند کمپینی را برای جایگزینی اپلیکیشن‌های خارجی با محصولات داخلی آغاز کرده‌اند. وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده که به جای گوگل مپس از نقشه بومی «MapmyIndia» استفاده می‌کند. شرکت داخلی Zoho نیز که نرم‌افزارهای ابری ارائه می‌دهد، به عنوان جایگزینی برای محصولات خارجی معرفی شده و با استقبال روبرو شده است. وزیر بازرگانی هند نیز از اپلیکیشن پیام‌رسان داخلی «Arattai» حمایت کرده و از مردم خواسته به پلتفرم‌های داخلی اعتماد کنند. گفته می‌شود دانلود اپلیکیشن Arattai در ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۴۰۰ هزار بار دانلود فراتر رفته است، همچنین تعداد کاربران فعال روزانه آن از ۱۰۰ هزار نفر گذشته است.

