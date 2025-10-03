بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که داماد 43 ساله خانواده پس از درگیری با همسرش وقتی پدرزنش قصد میانجی‌گری داشته، او را با چاقو زده است.در نخستین گام کارآگاهان دریافتند متهم کارمند یک بیمارستان بوده است بنابراین به سراغ وی رفته و او را دستگیر کردند

.با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه فرزندان مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند. پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من و همسرم و پسر 19 ساله‌ام با پدر و مادرزنم در یک خانه زندگی می‌کردیم. هربار که من و زنم بحث‌مان می‌شد، پدرزنم به بهانه میانجی‌گری دخالت می‌کرد و من حس خوبی نداشتم.

من در سردخانه یک بیمارستان کار می‌کردم؛ روز حادثه جسد 3 کودک را دیده بودم و حالم خوب نبود. وقتی به خانه رسیدم، به زنم گفتم که امروز حوصله ندارم، به من کاری نداشته باش اما او باز هم شروع به بحث و جدل کرد که من کارد میوه خوری را برداشتم تا او را بترسانم اما پسرم گاز فلفل توی چشمانم پاشید و دیگر جایی را ندیدم، فقط متوجه شدم پدرزنم دارد با زنجیر مرا می‌زند که برای دفاع از خودم چاقو را پرتاب کردم و به او خورد.»

در این هنگام همسر متهم با نشان دادن عکسی از چاقوی خونین به قضات گفت: «او دروغ می‌گوید. نه گاز فلفلی به صورتش زده شد و نه کارد میوه خوری آنجا بود. بهرام بارها پدر و برادرم را تهدید به مرگ کرده بود. مگر می‌شود با آن چاقو فقط ترساند؟ او با قصد قبلی و با این چاقو که در عکس می‌بینید، پدرم را کشت و به کبد و ریه او آسیب زد.»

پس از آن پسر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «متهم همیشه خواهرم را آزار می‌داد و من را هم تهدید به مرگ می‌کرد؛ حتی همان روز حادثه هم می‌خواست من را بزند. او دروغ می‌گوید که پدرم در زندگی‌شان دخالت می‌کرد. پدرم به او خانه و مغازه داده بود، همیشه هم حق را به او می‌داد، آن وقت این فرد جواب خوبی‌هایش را با چاقو داد.»

با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

