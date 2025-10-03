انفجار عظیم در پالایشگاه نفت لس آنجس + فیلم
ساعاتی پیش انفجاری عظیم در پالایشگاه نفت لسآنجلس به وقوع پیوست که منجر به شکلگیری گوی آتشینی عظیم شد. پلیس لسآنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا اعلام کرد که این آتشسوزی در پالایشگاه شرکت شورون در السگوندو شعلهور شده است. تصاویر و ویدئوهای هولناکی که کاربران در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، نشان میدهد که آسمان شب با شعلههای نارنجی درخشان روشن شده و ستونهای دود به سمت آسمان زبانه میکشند. مقامها تاکنون گزارشی از تلفات یا تخلیه منطقه منتشر نکردهاند، اما آتش همچنان ادامه دارد.