تلویزیون ملی ایران چطور تاسیس شد؟
۱۱ مهر ۱۳۳۷ اولین برنامه تلویزیون ایران پخش شد + فیلم
در ساعت ۵ بعد از ظهر جمعه ۱۱ مهر ماه سال ۱۳۳۷ فرستنده تلویزیون در ایران آغاز به کار کرد. تلویزیونی خصوصی که توسط حبیب ثابت پاسال تاسیس شده بود. تلویزیون ثابت اما دوام نیاورد و ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۴۷ رادیو و تلویزیون ملی ایران با رای مجلس شورای ملی تاسیس شد.
از ثابت پاسال که اولین تلویزیون خصوصی را در ایران راه انداخت تا رضاقطبی پسرخاله فرح و بعد از انقلاب صادق قطب زاده که اعدام شد تا شورای سرپرستی و محمد هاشمی تا لاریجانی، ضرغامی، محمد سرافراز برکنار شده، علی عسگری و امروز پیمان جبلی، سازمانی که امروز صدا و سیما یا رسانه ملی از آن نام برده می شود، با فراز و نشیب های زیادی به اندازه تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران مواجه بوده است.