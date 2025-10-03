۱۱ مهر ۱۳۳۷ اولین برنامه تلویزیون ایران پخش شد + فیلم

از ثابت پاسال که اولین تلویزیون خصوصی را در ایران راه انداخت تا رضاقطبی پسرخاله فرح و بعد از انقلاب صادق قطب زاده که اعدام شد تا شورای سرپرستی و محمد هاشمی تا لاریجانی، ضرغامی، محمد سرافراز برکنار شده، علی عسگری و امروز پیمان جبلی، سازمانی که امروز صدا و سیما یا رسانه ملی از آن نام برده می شود، با فراز و نشیب های زیادی به اندازه تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران مواجه بوده است.

منبع همشهری آنلاین

