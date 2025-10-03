خبرگزاری کار ایران
ارزهایی که از دلار آمریکا قوی‌تر هستند + اینفوگرافیک
چند ارز رسمی در دنیا وجود دارند که ارزش آن‌ها از دلار آمریکا بالاتر است (یعنی نرخ برابری‌شان در مقابل دلار بیش از ۱ است). این به معنای «قدرت خرید بالاتر در نرخ مبادله رسمی» است، نه لزوماً قدرت اقتصادی کشور.

در حالی‌که دلار آمریکا پس از تعطیلی بخشی از دولت فدرال و چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو به پایین‌ترین سطوح هفتگی لغزیده، بحث «قوی‌ترین ارزها» دوباره داغ شده است.

دینار کویت، قدیمی‌ترین صدرنشین فهرست ماست که طی سال جاری میلادی؛ هر ۱ دینار حدود ۳.۲ دلار دلار معامله می‌شود. ثبات این نرخ با سیاست ارزی مبتنی بر سبدی از ارزها و پشتوانه نفتی توضیح داده می‌شود.

دلیل اصلی قدرت بعضی ارزها مثل دینار کویت یا ریال عمان، سیاست تثبیت نرخ ارز با دلار و پشتوانه نفتی‌شان است.

