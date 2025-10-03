خانه



سایر رسانه‌ها ۱۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱:۵۰

ارزهایی که از دلار آمریکا قوی‌تر هستند + اینفوگرافیک

چند ارز رسمی در دنیا وجود دارند که ارزش آن‌ها از دلار آمریکا بالاتر است (یعنی نرخ برابری‌شان در مقابل دلار بیش از ۱ است). این به معنای «قدرت خرید بالاتر در نرخ مبادله رسمی» است، نه لزوماً قدرت اقتصادی کشور.