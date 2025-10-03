مرگ ۷ هزار معتاد بر اثر سوء مصرف مخدر

«مدیریت مصرف پزشکی مخدر» چیست؟

در سال گذشته نزدیک به ۷ هزار معتاد به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار است به افرادی که به واسطه سن، شدت اعتیاد و تنوع مواد مصرفی‌شان، امکان درمان کامل ندارند، امکان «مدیریت مصرف مواد پزشکی» داده ‌شود.

بدین معنا که این افراد دیگر به دام قاچاقچیان نمی‌افتند، بلکه در مراکز درمانی مجاز، ماده‌ای را که پزشک برایشان تجویز کرده مصرف می‌کنند.

این شیوه چند فایده دارد؛ نخست، کنترل ناخالصی مواد و پیشگیری از فوت و بیماری ناشی از مصرف مواد بازاری؛ دوم، دسترسی به آمار واقعی مصرف و حذف پنهان‌کاری در حوزه آمارهای سیاه جرم؛ سوم، عدم مصرف در ملأعام یا محیط خانواده چهارم، خروج بازار مواد مخدر از دست قاچاقچیان.

البته این موضوع به معنای قانونی شدن مصرف مواد مخدر به سبک برخی کشور‌های اروپایی– که موادی مانند ماری‌جوانا با THC پایین و CBD بالا را قانونی کرده‌اند – نیست.

نمونه بین‌المللی این رویکرد را می‌توان در سوئیس مشاهده کرد که«هروئین پزشکی» یا «دی‌استیل مورفین» برای افرادی که چند نوع مخدر مثل هروئین مصرف می‌کنند و امکان ترک ندارند، تجویز می‌شود.

پس از طی دو سال آزمایش می‌شود که فرد قادر به درمان در مراکز درمانی هست یا خیر، یا شدت اعتیاد و بیماری‌های همراه او بررسی می‌شود، در صورت وجود بیماری زمینه‌ای، ابتدا آن بیماری درمان می‌شود تا امکان درمان اعتیاد فراهم شود.

در این مدت، فرد با تجویز پزشک تحت درمان با مواد پزشکی قرار می‌گیرد. مواد مورد استفاده، کاملاً تحت دستورالعمل‌های پزشکی بوده و جایگزین مواد مخدر بازاریِ بسیار خطرناک و مرگ‌آور می‌شوند.

منبع تسنیم

