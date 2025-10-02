جزییات جدید از انفجار در امیرآباد تهران/ یک نفر فوتی
ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه انفجاری در یک موسسه آموزشی در خیابان کارگرشمالی به گوش رسید که آتش نشانان در ۵ دقیقه بعد از حادثه خود را به آنجا رساندند.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران:
آزمایشگاه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دکتر محمود نیلی احمد آبادی به دلیل انفجار کپسول هیدروژن امروز دچار آتش سوزی شد.
در این حادثه سه نفر از دانشجویان مصدوم شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم است.
دقیق علت انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دکتر نیلی احمد آبادی مشخص نیست.
آزمایشگاه فوق کاملا آسیب دیده است و حتی دیواره ها و شیشه های آن ترکیده است.