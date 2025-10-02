خانه



سایر رسانه‌ها ۱۰ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۶:۴۵

جزییات جدید از انفجار در امیرآباد تهران/ یک نفر فوتی

ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه انفجاری در یک موسسه آموزشی در خیابان کارگر‌شمالی به گوش رسید که آتش نشانان در ۵ دقیقه بعد از حادثه خود را به آنجا رساندند.