ثروت ایلان ماسک از ۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرد

این موفقیت به لطف افزایش ارزش سهام این شرکت خودروسازی برقی و افزایش ارزش سایر استارتاپ‌های این کارآفرین حوزه فناوری در سال میلادی جاری، حاصل شده است.

بر اساس شاخص میلیاردرهای فوربس، ثروت خالص ایلان ماسک تا ساعت چهار و ۱۵ دقیقه بعدازظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، ۵۰۰.۱ میلیارد دلار بوده است.

ثروت ماسک به تسلا گره خورده است که تا ۱۵ سپتامبر بیش از ۱۲.۴ درصد سهام این خودرساز برقی را در اختیار داشت. سهام تسلا از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۴ درصد رشد کرده و روز چهارشنبه، با ۳.۳ درصد افزایش بسته شد و بیش از ۶ میلیارد دلار به دارایی خالص ماسک اضافه کرد.

سهام تسلا پس از شروع پرتلاطمی که در سال ۲۰۲۵ داشت، با بهبود احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به ماسک و تمرکز دوباره او بر شرکت‌هایش، روند صعودی داشته است.

رابین دنهولم، رئیس هیئت مدیره تسلا، ماه گذشته گفت: ماسک پس از چند ماه حضور در کاخ سفید، دوباره به جایگاه مهم این شرکت بازگشته است.

درست چند روز بعد، ماسک از خرید حدود یک میلیارد دلار از سهام تسلا خبر داد که نشان دهنده‌ اعتماد بزرگ به آینده‌ این خودرساز در مسیر گذار از یک خودروساز به یک قدرت هوش مصنوعی و رباتیک است. با این حال، کاهش فروش خودرو و فشارهای مداوم بر حاشیه سود، به سهام تسلا آسیب رسانده و آن را رکورددار یکی از بدترین عملکردها در گروه سهام فناوری «هفت باشکوه» با ارزش بازار بالا، تبدیل کرده است.

هیئت مدیره تسلا ماه گذشته یک طرح پاداش یک تریلیون دلاری برای ماسک پیشنهاد داد که اهداف مالی و عملیاتی بالایی را برای مدیرعامل این شرکت تعیین می‌کرد و در عین حال به خواسته‌های او برای سهام بیشتر نیز می‌پرداخت.

استارتاپ هوش مصنوعی «ایکس ای آی» (xAI)متعلق به ماسک و شرکت موشکی « اسپیس‌ایکس » نیز امسال ارزش‌گذاری خود را افزایش داده‌اند. طبق داده‌های «پیچ بوک»، آخرین ارزش‌گذاری «ایکس ای آی» در ژوئیه، ۷۵ میلیارد دلار بود.

شبکه سی ان بی سی در سپتامبر گزارش داد که این شرکت پس از جمع‌آوری سرمایه، به دنبال ارزش‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری است، اما ماسک در آن زمان گفت که هیچ سرمایه‌ای جذب نکرده است.

بلومبرگ نیوز در ژوئیه گزارش داد که «اسپیس‌ایکس» در حال بررسی برنامه‌هایی برای جمع‌آوری سرمایه و فروش داخلی سهام در معامله‌ای است که ارزش شرکت را حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند.

بر اساس گزارش رویترز، لری الیسون، بنیانگذار اوراکل، پس از ماسک، دومین فرد ثروتمند در فهرست فوربس است و دارایی خالص او تا روز چهارشنبه، حدود ۳۵۰.۷ میلیارد دلار بود.

منبع ایسنا

انتهای پیام/