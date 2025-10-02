چهره مشهور چینی در پخش زنده سقوط کرد و جان باخت/فیلم

تانگ فیجی، چهره مشهور شبکه‌های اجتماعی، در جریان یک پخش زنده اینترنتی و در مقابل دیدگان بیش از ۱۰۰۰ دنبال‌کننده‌اش، بر اثر سقوط و آتش گرفتن جایروکوپتر (هلی‌کوپتر سبک دو موتوره) خود، جان باخت.

این مرد ۵۵ ساله چینی، روز ۲۷ سپتامبر، حین پرواز ناگهان کنترل خود را از دست داد و در منطقه جیانگه به زمین سقوط کرد. پس از سقوط، جایروکوپتر آتش گرفت.

تصاویر زنده نشان داد که این پرنده سبک، پیش از برخورد با زمین به چرخش درآمد. بسیاری از بینندگان وحشت‌زده، با پیام‌های «نجاتش دهید» و «با اورژانس تماس بگیرید» به پیام‌های خنده دار برخی دیگر پاسخ می‌دادند.

وی که هنگام پرواز کلاه ایمنی یا چتر نجات نداشت، در صحنه حادثه درگذشت.

به گزارش دیلی‌میل، تانگ مدعی شده بود که تنها با یک هفته مطالعه تئوری و شش ساعت تمرین عملی، پرواز با این هواگرد شخصی را فرا گرفته است.

وی که برای اشتراک‌گذاری کلیپ‌های پرواز خود در فضای مجازی شهرت داشت، پیش از این نیز از دو سانحه هوایی ناشی از نقص فنی جان سالم به در برده بود. مقامات چینی تحقیقات درباره علت دقیق این سانحه را آغاز کرده‌اند.