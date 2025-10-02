«آدام موسری»، رئیس اینستاگرام، با انتشار پستی به این شایعات که اینستاگرام از میکروفون دستگاه کاربران برای شنود مکالمات آنها استفاده می‌کند تا تبلیغات هدفمند را به آنها نشان دهد واکنش نشان داده است.

این باور که متا میکروفون تلفن‌های کاربران را روشن می‌کند تا مکالمات آنها را ضبط کند، یک تئوری توطئه قدیمی است و این شرکت بارها چنین شایعاتی را رد کرده است. اما طنز ماجرا اینجاست که ادعای تازه موسری برای رد این باور هم‌زمان با اعلام متا برای استفاده از دادهای تعامل کاربران با محصولات هوش مصنوعی خود برای نمایش تبلیغات هدفمند مطرح می‌شود. به گفته آدام موسری، او تاکنون بارها درباره شنود مکالمات کاربران توسط متا صحبت کرده است و بسیاری از افراد نمی‌توانند باور کنند که هدف‌گذاری تبلیغات این شرکت تا این حد دقیق عمل می‌کند و حتی همسر موسری نیز با این مسئله مواجه شده است.

منبع دیده بان ایران

انتهای پیام/