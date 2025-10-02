۲ اکتبر روز جهانی حیوانات مزرعه است

هدف از این روز جهانی

افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط زندگی حیواناتی که برای تولید گوشت، شیر، تخم‌مرغ و پوست پرورش داده می‌شوند.

اعتراض به خشونت سیستماتیک علیه حیوانات مزرعه‌ای در صنایع غذایی و پوشاک.

ترویج سبک زندگی مهربان‌تر با حیوانات، از جمله گیاه‌خواری و حمایت از کشاورزی پایدار.

حیوانات مزرعه؛ فراموش‌شدگان صنعت

در جهان امروز، سالانه بیش از ۵۸ میلیارد حیوان مزرعه‌ای در کارخانه‌ها و مزارع صنعتی کشته می‌شوند تا نیازهای غذایی انسان‌ها را تأمین کنند. این حیوانات اغلب در شرایط غیرانسانی، بدون نور طبیعی، فضای کافی یا ارتباط اجتماعی نگهداری می‌شوند.

ارتباط با فلسفه گاندی

انتخاب این روز به افتخار مهاتما گاندی، رهبر صلح‌طلب هند، نمادی از احترام به زندگی و مخالفت با خشونت است. گاندی معتقد بود:

«عظمت یک ملت و پیشرفت اخلاقی آن را می‌توان از نحوه رفتار با حیواناتش سنجید.»

انتهای پیام/