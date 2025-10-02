اکتبر ماه آگاهی از سرطان سینه است
ماه اکتبر در تقویم میلادی، به عنوان ماه آگاهی از سرطان پستان شناخته میشود—یک کمپین جهانی که با نماد روبان صورتی، تلاش میکند تا توجه عمومی را به یکی از شایعترین سرطانها در میان زنان جلب کند.
اهداف این کمپین جهانی
افزایش آگاهی عمومی: تشویق به انجام غربالگریها و معاینات زودهنگام برای تشخیص سریعتر بیماری.
حمایت از مبتلایان: فراهم کردن پشتیبانی روانی، اجتماعی و پزشکی برای زنان درگیر با سرطان پستان.
کاهش مرگومیر: سازمان جهانی بهداشت با طرح ابتکار جهانی GBCI در تلاش است تا تا سال ۲۰۴۰، نرخ مرگومیر ناشی از این بیماری را ۲.۵ درصد کاهش دهد.
چرا سرطان پستان اهمیت دارد؟
سالانه بیش از ۲.۳ میلیون مورد جدید سرطان پستان در جهان شناسایی میشود.
این بیماری شایعترین نوع سرطان در میان زنان است و حدود یک چهارم کل سرطانها در زنان را شامل میشود.
کیفیت پایین خدمات سلامت، نبود دانش کافی عمومی و تشخیص دیرهنگام از عوامل اصلی شیوع آن هستند.
راهکارهای مقابله
تشخیص زودهنگام: انجام ماموگرافی و معاینههای منظم میتواند نقش حیاتی در درمان موفق داشته باشد.
آموزش و اطلاعرسانی: برگزاری رویدادها، کمپینهای رسانهای و جلسات آموزشی برای افزایش دانش عمومی.
مشارکت اجتماعی: سازمانها، نهادهای مردمی و افراد جامعه با برگزاری مراسم و جمعآوری کمکهای مالی، در این مسیر نقشآفرینی میکنند.
شعار امسال
سازمان جهانی بهداشت شعار امسال را چنین انتخاب کرده است:
«هیچ فردی نباید به تنهایی با سرطان پستان روبهرو شود»
این جمله بر اهمیت همدلی، حمایت و همراهی با بیماران تأکید دارد.