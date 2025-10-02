ثروتمندترین فرد روی کره زمین، تا ساعت ۳:۳۰ دیروز چهارشنبه، ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی دارد. ماسک که در ماه دسامبر به اولین فردی تبدیل شد که دارایی‌اش به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، ۱۵۰ میلیارد دلار از لری الیسون، نفر دوم، جلوتر است و در نیمه راه تبدیل شدن به اولین تریلیونر جهان قرار دارد.

سهام تسلا روز چهارشنبه نزدیک به ۴ درصد افزایش یافت و تخمین زده می‌شود که ۹.۳ میلیارد دلار به ثروت ماسک اضافه شده است.

قیمت سهام این سازنده خودروهای برقی از زمانی که ماسک برای اولین بار در جلسه گزارش درآمد ماه آوریل این شرکت اعلام کرد که از سمت خود به عنوان رئیس وزارت بهره‌وری دولت ترامپ کناره‌گیری خواهد کرد، تقریباً دو برابر شده است.

با بازگشت ارزش بازار تسلا به حدود ۱۰ درصد از بالاترین رکورد خود در ماه دسامبر، سهام ۱۲ درصدی ماسک در این شرکت اکنون ۱۹۱ میلیارد دلار ارزش دارد.

