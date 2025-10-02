خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۰ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۰ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

722,974

دلار (بازار آزاد)

1,167,500

یورو (صرافی بانک ملی)

848,272

یورو (بازار آزاد)

1,354,400

درهم امارات

314,490

پوند انگلیس

1,556,400

لیر ترکیه

27,700

فرانک سوئیس

1,447,000

یوان چین

162,300

ین ژاپن

784,890

وون کره جنوبی

820

دلار کانادا

828,000

دلار استرالیا

761,300

دلار نیوزیلند

671,500

دلار سنگاپور

897,400

روپیه هند

13,040

روپیه پاکستان

4,110

دینار عراق

883

پوند سوریه

88

افغانی

17,090

کرون دانمارک

181,400

کرون سوئد

123,200

کرون نروژ

116,500

ریال عربستان

308,350

ریال قطر

317,400

ریال عمان

3,000,300

دینار کویت

3,786,000

دینار بحرین

3,063,900

رینگیت مالزی

274,700

بات تایلند

35,580

دلار هنگ کنگ

148,400

روبل روسیه

14,000

منات آذربایجان

681,500

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

422,500

سوم قرقیزستان

13,210

سامانی تاجیکستان

125,400

منات ترکمنستان

327,800
