این آیفون به فهرست محصولات قدیمی اپل اضافه شد
آیفون ۱۱ پرو مکس و اپل واچ سری ۳ رسماً به لیست محصولات قدیمی اپل اضافه شدند.
براساس اعلام اپل، آیفون ۱۱ پرو مکس از امروز یک «گوشی قدیمی» محسوب میشود. کوپرتینوییها هنوز آیفون ۱۱ پرو را به لیست محصولات قدیمی خود اضافه نکردهاند.
آیفون ۱۱ پرو مکس هنوز هم از لحاظ نرمافزاری یک گوشی بهروز محسوب میشود و مدتی پیش هم بهروزرسانی iOS 26 را دریافت کرد؛ اما احتمالاً دورهی پشتیبانی نرمافزاری این گوشی بهزودی پایان مییابد.
علاوهبر آیفون ۱۱ پرو مکس، ساعت هوشمند اپل واچ سری ۳ هم رسماً به لیست محصولات قدیمی اپل اضافه شد.
طبق رویهی اپل، محصولات زمانی در دستهی قدیمی (Vintage) قرار میگیرند که بیش از پنج سال از توقف فروش رسمی آنها گذشته باشد. فروشگاههای رسمی و تعمیرکاران مجاز میتوانند تا دو سال دیگر به ارائهی خدمات تعمیر برای محصولات قدیمی ادامه بدهند.
اگر از توقف فروش رسمی محصولات اپل بیش از هفت سال گذشته باشد، آن دستگاهها در دستهی منسوخ (Obsolete) طبقهبندی میشوند. معمولاً فروشگاههای رسمی اپل و تعمیرکاران مجاز محصولات منسوخ را تعمیر نمیکنند؛ اما شاید تعوض برخی قطعهها هنوز امکانپذیر باشد.